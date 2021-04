ITALO CIRIELLI (FDI): “RINVIO APERTURA SP 75 SIAMO ALLA FARSA. PRONTA INTERROGAZIONE”

“E’ vergognoso l’ennesimo slittamento della riapertura al transito della SP75, la strada provinciale che collega San Cesareo di Cava de’ Tirreni alla frazione Dragonea di Vietri sul Mare. Ormai siamo alla farsa”. Lo denuncia, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Non ci sono più scuse: sono passati ben otto mesi e, dopo essersi rimbalzati la responsabilità su chi dovesse intimare al proprietario privato del costone di procedere con i lavori di messa in sicurezza, ancora oggi Comune di Cava e Provincia di Salerno non sono in grado di riaprire la strada. La Provincia, in particolare, aveva promesso ai cittadini che i lavori sarebbero terminati entro e non oltre il 26 aprile, dopo un primo rinvio di dieci giorni. Siamo di fronte, quindi, all’ennesima presa in giro targata Pd. Come Fratelli d’Italia – conclude Cirielli – presenteremo un’interrogazione all’Amministrazione comunale e alla Provincia per conoscere le reali motivazioni di questo ritardo, che sta continuando a provocare disagi alla circolazione veicolare e danni economici, commerciali, affettivi/familiari a residenti e commercianti”.

