LA SALA RIUNIONI DEL PARTITO SOCIALISTA DI SALERNO INTITOLATA A GENNARO MUCCIOLO

Giovedi’ 16 Gennaio, a partire dalle 10:30, all’interno della sede provinciale del Partito Socialista Italiano di Salerno, in via Matteo Rossi, si terrà una cerimonia di ricordo per il compianto Gennaro Mucciolo, piu’ volte Consigliere Provinciale ed amministratore locale del PSI. Il Partito Socialista di Salerno ha, infatti, deciso di intitolare la Sala Riunioni della sede del partito proprio alla memoria di Gennaro Mucciolo, con un targa che verrà scoperta nella mattinata di Giovedi’ 16 Gennaio.

