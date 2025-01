PINO BICCHIELLI: “NOI MODERATI NELLA FAMIGLIA DEL PPE, UN MOMENTO STORICO”

«Un momento storico e un riconoscimento importante». Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, in merito all’ingresso nel PPE di Noi Moderati, avvenuto nel corso dell’assemblea a Bruxelles. «Noi Moderati svolge, oggi più che mai, un ruolo importante all’interno della coalizione di centrodestra e lo stesso faremo in Europa: rafforziamo il centro del centrodestra, saremo la casa di coloro i quali oggi cercano una collocazione moderata che pensi concretamente alle famiglie, alla società e che metta in campo proposte serie, realizzabili. Collaboreremo con i partiti che compongono il PPE per portare avanti quelle che sono le sfide del futuro, in Italia e in Europa», ha aggiunto il deputato campano.

Share on: WhatsApp