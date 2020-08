LUCA CASCONE: “FIDUCIA ASSOLUTA, SI CHIARIRA’ PRESTO TUTTO”

Il Consigliere Regionale Luca Cascone, tirato in ballo da un’inchiesta giornalistica circa la sua partecipazione alla individuazione di società e forniture nel pieno dell’emergenza Covid 19 in Campania, con un post sulla sua pagina Fb, respinge le accuse e si dice pronto a chiarire tutto-

Dopo lo “scoop giornalistico” siamo arrivati all’acquisizione di documenti.

La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti in quei giorni così complicati per la Campania e l’Italia, ma anche per dimostrare il supporto fattivo offerto lontano dai riflettori.

Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula anche sui morti e sull’emergenza sanitaria – io sono una persona perbene!