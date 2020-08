PAGANI, COMUNALI 2020. DE PRISCO CON FORZA ITALIA, LEGA, UDC E CIVICHE

C’è anche Lello De Prisco, già candidato sindaco nel 2019, con la sua Pagani Protagonista all’interno della ampia coalizione che va da Forza Italia alla Lega, dall’Udc ad una serie di liste civiche, per la prossima campagna elettorale per le Comunali. De Prisco sarà il candidato sindaco ? Il nome in grado di fare la sintesi all’interno delle diverse anime della coalizione ?

L’incontro, il primo che coinvolge tutti gli attori, è in programma per lunedi’ ma, considerati i tempi non certo lunghi, non è da escludere che già nel corso della prossima settimana si possa trovare una intesa per iniziare la prossima campagna elettorale per le Comunali 2020 a Pagani.