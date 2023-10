LUIGI CERRUTI (NOI MODERATI): “IN FINANZIARIA GRANDE IMPEGNO PER FAMIGLIE E NATALITA’ “

A favore della famiglia e delle politiche per la natalità, fondamentali e strategiche per il nostro Paese e da troppo tempo assenti, grazie a Noi Moderati, un miliardo in più per le famiglie italiane in legge di bilancio, sono misure importanti per conciliare lavoro e famiglia.

Lo dichiarano il segretario provinciale Luigi Cerruti e tutto il direttivo provinciale di Noi Moderati Salerno.

È un grande risultato , di Noi Moderati e del nostro Deputato e vicesegretario alla Camera Pino Bicchielli, dal primo momento abbiamo detto che ci saremo impegnati per aiutare le famiglie in difficoltà in questo periodo storico del Paese , e maggiormente per le donne del Sud che spesso devono lasciare il lavoro se decidono di diventare mamme, perché non hanno nessun tipo di aiuto concreto, per riuscire a gestire famiglia e lavoro.

In legge di bilancio 2024 approvato in CdM ci sono questi aiuti:

– Le donne con due figli fino a dieci anni non pagheranno contributi in busta paga perché saranno interamente a carico dello Stato, con un significativo aumento netto di stipendio;

– Verrà potenziato il Congedo Parentale con un ulteriore mese al 60%;

– Sarà rafforzato il fondo per gli Asili nido.

Il direttivo provinciale si ritiene molto soddisfatto del risultato ottenuto e sa che i nostri referenti nazionali in primis on. Bicchielli continueranno a lavorare per aiutare le famiglie e donne con aiuti concreti e non proclami.