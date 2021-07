MERCATO SAN SEVERINO. GIOVANNI ROMANO: “FARE LUCE SU LAVORI SCUOLA PIAZZA DEL GALDO”

“La realizzazione della nuova scuola elementare e media di Piazza del Galdo è frutto dell’incessante lavoro svolto dalle passate Amministrazioni e di cui l’attuale sta solo beneficiando. L’andamento non sempre lineare delle procedure di gara e di esecuzione dei lavori è diventata una caratteristica di questa Amministrazione e, a nostro avviso, sta caratterizzando anche questa opera. Siamo fortemente preoccupati per gli effetti che potrebbero compromettere la sua effettiva realizzazione.

Agli inizi di luglio è stata riconosciuta solo ad una delle aziende dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) aggiudicataria dei lavori una anticipazione di circa 185.000,00 euro giustificata dalla consegna provvisoria dei lavori in attesa della stipula del contratto.

I lavori, però, sono stati consegnati d’urgenza ad inizio febbraio 2021 e solo pochi giorni fa è stato approvato lo schema di contratto che, per legge, andava stipulato entro 60 giorni.

A nostro avviso, non c’erano le condizioni previste dalla legge per la consegna anticipata dei lavori che è stata funzionale solo ad esigenze di natura politica ed elettoralistica.

Non c’erano le condizioni neppure per concedere l’anticipazione, AD UNA SOLA IMPRESA DEL RAGGRUPPAMENTO, in mancanza della sottoscrizione del regolare contratto e a distanza di cinque mesi dall’avvio dei lavori.