MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “A BREVE AL VIA LAVORI PER NUOVO ASILO COMUNALE”

“Un altro importante traguardo raggiunto dal Comune di Mercato San Severino che, grazie al lavoro degli uffici tecnici, hanno candidato e finanziato per l’intero importo con fondi PNRR, la realizzazione di un nuovo Asilo Nido nei pressi di Via Paolo Borsellino. Si tratta di una opera importante che, per la fine di Luglio, dopo l’espletamento della gara di appalto, verrà anche cantierizzata, consentendo alla nostra città di fornire un’ulteriore risposta concreta alla necessità di spazi e di strutture per l’infanzia”. Il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma guarda con grande fiducia ai prossimi mesi che, grazie a numerosi cantieri finanziati dai fondi PNRR, miglioreranno la qualità della vita dei cittadini del centro della Valle dell’Irno.

“Dopo il lavoro oscuro ma fondamentale della progettazione, adesso ci apprestiamo ad aprire numerosi cantieri sul nostro territorio per opere coerenti con il nostro disegno di città”. “I bambini dell’età dell’infanzia”, evidenzia Peppe Albano, Consigliere con deleghe alle Politiche Sociali, “rappresentano il nostro futuro e meritano il massimo dell’attenzione. A quelle che sono le strutture già esistenti, affiancheremo il nuovo Asilo di Via Borsellino che sarà un fiore all’occhiello per tutto il Comune di Mercato San Severino”