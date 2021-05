MICHELE SARNO: “FALLIMENTO LA FABBRICA, DRAMMA PER IMPRENDITORI E LAVORATORI”

“Il fallimento del Centro Commerciale La Fabbrica fa male per il dramma che, adesso, dovranno affrontare decine di imprenditori e centinaia di lavoratori impegnati nella struttura della zona industriale di Salerno. Restano, però, tanti e troppi di dubbi su come una Amministrazione Comunale debba pianificare la nascita di mega centri commerciali. A Salerno, ad esempio, da anni non esiste un Piano per il Commercio. Non c’è, giusto per fare chiarezza, un tavolo permanente con le associazioni di categoria. Manca, inoltre, un censimento degli immobili commerciali liberi da poter indirizzare verso nuove attività. L’impresa commerciale è libera ma va anche guidata e sostenuta.”

Lo scrive Michele Sarno, candidato sindaco a Salerno per le prossime elezioni Comunali 2021.