MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “ACCORDO CON FEDERICO II PER IL NOSTRO PLANETARIO”

Questa mattina, nella sala del consiglio di amministrazione dell’Università Federico II, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. A siglare l’accordo il sindaco, Martino D’Onofrio, ed il rettore, Matteo Loreto. Presenti anche l’assessore Carmine Falabella ed il presidente dell’Ente Planetario, Bruno Sgarbini.

L’accordo prevede una collaborazione per lo sviluppo di attività legate al Planetario di Montecorvino Rovella.



L’intesa mira a rendere il Planetario San Pietro un centro di riferimento per la didattica e la ricerca, favorendo progetti condivisi su temi scientifici, lo scambio di conoscenze e l’organizzazione di eventi, seminari e incontri divulgativi. La struttura, già parzialmente realizzata e in attesa dell’ultima tranche di finanziamento per il completamento, diventerà un vero e proprio laboratorio dove gli studenti potranno svolgere attività didattica integrativa e tirocini formativi, i dottorandi collaboreranno nella progettazione e attuazione di specifiche linee di ricerca e i ricercatori avranno accesso a tecnologie all’avanguardia per lo studio dell’universo.

“Il Planetario di Montecorvino Rovella – sottolinea il sindaco D’Onofrio – è un progetto centrale per la nostra amministrazione, perché l’astronomia rappresenta una delle vocazioni storiche della nostra comunità. Una volta completato, il Planetario sarà il più grande d’Europa e diventerà un vero polo scientifico di riferimento per l’intero Sud Italia e oltre, un luogo dove formazione, ricerca e divulgazione si incontrano per offrire opportunità concrete ai giovani. È significativo e motivo di orgoglio che l’Università Federico II collabori attivamente a questo progetto, portando il suo prestigio e coinvolgendo gli studenti in un percorso di crescita che avrà un impatto su tutta la comunità”.