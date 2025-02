NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “LAVORI IN UN LUOGO SIMBOLO DELLA NOSTRA CITTA'”

Sono iniziati I lavori di riqualificazione di via Petrosini con attività, programmate nel Piano delle Opere Triennali, che hanno l’obiettivo di realizzare una trasformazione urbana attraverso interventi di accesso longitudinali alla futura piazza Maestri del Lavoro

Il cantiere di via Petrosini riguarda, infatti, il primo lotto di interventi, a cui seguiranno le opere relative allo spazio prospiciente all’Istituto “A. Galizia”, previste per la prossima annualità.

Le operazioni si pongono in continuità anche con l’intervento di pedonalizzazione dell’asse via Barbarulo–via Garibaldi e hanno il pregio di smarcare dalla sua immagine di “retro” lo spazio urbano attraversato da via Petrosini» spiega Gianluca Perna, assessore ai Lavori Pubblici.

«Inoltre, sono previsti interventi puntuali di decoro, che coinvolgono la piazzetta Petrosini: la creazione di un nuovo scivolo/rampa verso via Petrosini, la realizzazione di una panca/fioriera e di una nuova aiuola, la fornitura di nuove essenze arboree anche per la aiuola preesistente.

L’intera area sarà attrezzata con l’adeguato arredo urbano (cestini, fioriere)» dichiara Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici.

«Stiamo intervenendo in luogo simbolo di Nocera, di grande importanza per il ruolo di collegamento che riveste. Con i lavori del secondo lotto, demoliremo la piccola scala in cemento attualmente esistente in piazza Maestri del Lavoro, realizzando un sistema di rampa, con pendenza inferiore al’8% per il superamento delle barriere architettoniche, e scale in calcestruzzo rivestito in pietra bianca con corrimano in ferro. L’area sarà valorizzata con l’inserimento di nuovi apparecchi di illuminazione puntale, necessaria al superamento dell’immagine di “retro” del tratto in oggetto» spiega il Sindaco, Paolo De Maio.