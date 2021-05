NAPOLI, COMUNALI 2021. IL PIANO B CON IL SOTTOSEGRETARIO ENZO AMENDOLA

C’è sempre un Piano B: e per le Comunali di Napoli porta al nome dell’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enzo Amendola. Il Partito Democratico, dopo la rinuncia di Gaetano Manfredi, deve correre ai ripari ed indicare un nuovo nome sul tavolo aperto con gli alleati del Movimento 5 Stelle ed ecco allora spuntare il nome del parlamentare partenopeo che, oltre ad essere presente all’interno del Governo Draghi, ha svolto un ruolo importante in quello di Giuseppe Conte, ricoprendo l’incarico di Ministro agli Affari Europei. Un bollino di garanzia per ottenere l’ok da parte del Movimento 5 Stelle che, al momento, non pare avere un nome da proporre agli alleati per le prossime elezioni comunali 2021 di Napoli.

