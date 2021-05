STOP AUMENTI GORI. FRANCO GIOIA: “SEMBRAVA IMPOSSIBILE MA CI SIAMO RIUSCITI”

Franco Gioia, Consigliere Comunale di Fisciano, delegato all’interno dell’Assemblea dei Comuni della Gori, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto ieri, nel corso della riunione per evitare l’ulteriore aumento dei costi per le forniture di acqua potabile.

“Sembrava impossibile ma ieri in seno al Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano siamo riusciti a non far passare l’approvazione delle nuove tariffe GORI per il periodo 2020-2023!

Deciso, invece, il rinvio della seduta con l’impegno a bloccare gli aumenti e approfondire la possibilità tecnica di poter ridurre le tariffe.

Un grande successo per la rete “Comuni per l’acqua pubblica” di cui mi pregio di far parte.

Abbiamo così fermato alti ingiustificati rincari in un momento di così drammatica crisi economica.”