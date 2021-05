NAPOLI. IANNONE (FDI): “RINUNCIA MANFREDI CERTIFICA FALLIMENTO AMMINISTRAZIONI CENTRO SINISTRA”

“La rinuncia di Manfredi e, soprattutto, la motivazione addotta certifica il fallimento delle Amministrazioni comunali di centrosinistra degli ultimi trent’anni. Napoli è al default ed è ingovernabile per responsabilità che si possono imputare unicamente al centrosinistra e a De Magistris, perché il centrodestra non ha mai governato la Capitale del Sud. È evidente, inoltre, che ormai occorre un intervento governativo con un ‘salva Napoli’, ma anche a questo proposito c’è una responsabilità di quei partiti politici che sono stati e sono in maggioranza a livello nazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.