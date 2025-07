NASCE ANCHE IN PROVINCIA DI SALERNO CON INVERSO IL PROGETTO CIVICO NAZIONALE

C’è anche il salernitano Vincenzo Inverso tra i promotori con Alessandro Onorato del “Nuovo Progetto Civico Nazionale”. Ad Inverso, da sempre attivo nell’area moderata e civica, il compito di organizzare in provincia di Salerno il “Comitato” degli Amministratori locali pronti ad animare il nuovo progetto civico e popolare. “Da imprenditore e già Amministratore impegnato in politica a diversi livelli di partecipazione – dichiara Inverso – ritengo che, l’esperienza del Fare, propria anche degli amministratori locali, sia oggi la più grande risorsa in circolazione nel nostro Paese. Bene organizzata e messa in rete, in una cornice chiara di valori comuni, può rappresentare la vera novità e la più grande risorsa umana e popolare – ad alto valore aggiunto- nell’attuale sistema politico nazionale. Ripartendo dal basso si possono interpretare e rappresentare al meglio tutte le istanze del nuovo Paese Italia. L’obiettivo è riunire, rigenerare e far crescere con l’impegno diretto degli Amministratori locali, un nuovo centrismo del fare, moderno, riformista, pragmatico, civico e popolare nel centrosinistra italiano”. “Da qui il mio appello a tutti, in particolare agli Amministratori della provincia di Salerno, che si riconoscono in questi valori comuni, a partecipare con forza ed entusiasmo al nuovo progetto, perché questa è la loro occasione per contribuire a migliorare il presente e il futuro dell’Italia. Infondo il valore del fare, unitamente allo spirito di servizio e alla grande passione politica che già mettono ogni giorno sul proprio territorio, sono gli elementi portanti di questo nuovo progetto politico Civico Nazionale. Oggi tutto questo va semplicemente condiviso, da protagonisti, al Centro, sul territorio e a livello nazionale” conclude Inverso.

