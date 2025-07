SAN VALENTINO TORIO, LA CITTA’ DEGLI EVENTI ESTIVI: ORA TOCCA AL JAZZ

Prima il Cinema, poi il Jazz, infine tanti appuntamenti di piazza fino alla fine di Agosto: è un calendario davvero ricco di eventi quello dell’estate del Comune di San Valentino Torio, il centro guidato dal Sindaco Michele Strianese che, insieme a tutta la squadra di governo, anche per il 2025, ha allestivo un cartellone capace di accontentare tutti. E cosi’, dal 25 Luglio al 27 Luglio, la Città degli Innamorati si trasformerà nella capitale del Jazz per tutta la Regione Campania, con tantissimi artisti che dopo le esibizioni all’Umbria Jazz, raggiungeranno il centro dell’Agro per una serie di concerti all’aperto, arricchiti da piccoli appuntamenti gastronomici nella meravigliosa cornice di Palazzo Formosa, uno degli angoli piu’ suggestivi e particolari di tutta San Valentino Torio.

Share on: WhatsApp