NOCERA INFERIORE. IANNONE (FDI): “CRIMINALITA’, CI VUOLE RISPOSTA CONCRETA DALLO STATO”

“Non si può più attendere, a Nocera Inferiore lo Stato deve far sentire la sua mano ferma se non si vuole tornare al triste passato degli anni ruggenti della camorra. Sette gravi episodi in pochi mesi non sono un campanello d’allarme ma bisogna prendere atto che esiste un problema e reagire. Il Ministro Lamorgese deve intervenire con uomini e mezzi per mettere in sicurezza il territorio e tutelare i cittadini onesti che lavorano e producono rispettando le leggi dello Stato. C’è bisogno di affermare la presenza dello Stato e mettere le Forze dell’Ordine che svolgono un lavoro eccezionale nelle migliori condizioni per operare. Non c’è più tempo, i cittadini vogliono lo Stato ma lo Stato deve rispondere presente”.



Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia.

