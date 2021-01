NOCERA SUPERIORE. DURO DOCUMENTO CONTRO IL SINDACO DI 7 CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

“Siamo, ormai, a 18 mesi dall’insediamento della “nuova” Amministrazione e tanto è avvenuto, in questo tempo, che necessita di un approfondimento concreto nell’aula consiliare. Nel rispetto dell’Istituzione, che ci onoriamo di condividere con voi, e della cittadinanza, che ci ha dato l’onore di essere rappresentata, riteniamo che l’aula del Consiglio sia l’unico luogo dove affrontare una serena e seria discussione programmatica per il futuro della nostra amata città.”

Lo scrivono i consiglieri comunali Amato Carmine, Danisi Rosario; Fabbricatore Giuseppe, Minardi Francesco Saverio, Pagano Franco, Salzano Giuseppe, Villani Annabelle.

È da troppo, ormai, che non abbiamo risposte concrete su argomenti che riteniamo vitali per la vita amministrativa della nostra comunità:

– Come è possibile che da quasi 6 mesi, una città di quasi 30 mila abitanti, non abbia una giunta numericamente adeguata per l’intera mole di lavoro ed emergenza quotidiana cui si è chiamati a rispondere. Possibile che i “problemi” di equilibrio politico siano superiori alle necessità della nostra comunità?

– Come è possibile che, da oltre un anno, non si riuniscono le Commissioni Consiliari, organo in cui è possibile lavorare e progettare il futuro della nostra città? L’unica commissione che si riunisce è solo la I, qualche giorno antecedente la data del Consiglio Comunale per un semplice fatto regolamentario. Noi crediamo fortemente che il ruolo dei Consiglieri sia quello di lavorare per la comunità e non un “semplice” votare favorevole o contrario ai provvedimenti del Consiglio, e ciò può avvenire unicamente nelle commissioni;

– Come è possibile che ogni adempimento e/o ordinanza non è condiviso, in modo alcuno, con i Consiglieri Comunali? Tutto si risolve a chi prima dà una notizia all’esterno per “apparire” come il ben informato o come chi “tira le fila”. Noi non vogliamo apparire…vogliamo essere;

Pensiamo sia giunto il tempo una discussione seria e concreta, nell’aula consiliare, sulla situazione politica e gli sviluppi futuri di questa Amministrazione…lo dobbiamo alla nostra città.