NOCERA SUPERIORE. FDI: “POSITIVITA’ COMANDANTE VIGILI, SCREENING PER TUTTI GLI AGENTI”

Dopo la notizia della positiva del comandante di polizia locale di Nocera Superiore, Lamanna, e la chiusura preventiva disposta dal sindaco del comando di polizia locale, in consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato manifestano la loro amarezza.

E spiegano il perché: “Come gruppo politico che tiene al bene dei cittadini, siamo amareggiati per quanto accaduto. Punto primo, ci preoccupa sapere che il comandante fino ad oggi sarebbe stato in strada. Stiamo ricevendo le telefonate di tanti dipendenti preoccupati. Punto due, la chiusura del comando di polizia locale è un atto grave per un comune come il nostro in cui ormai non c’è neanche più la stazione dei carabinieri. Restiamo senza controllo in un momento particolarmente difficile”. Poi la richiesta: “Chiediamo al sindaco Cuofano di sottoporre ad uno screening, in maniera rapidissima, tutti gli agenti di polizia locale ed i generale a tutti i dipendenti comunali così da poter dare una sicurezza immediata”.