NOCERA SUPERIORE. IL PD CON IL TRIS D’ASSI: BARTOLO PAGANO, ROSARIO DANISI E PEPPE SENATORE

Sono tre i nomi che il Partito Democratico della Provincia di Salerno tiene in caldo per la prossima tornata elettorale di Nocera Superiore. Un tris d’assi che, si spera, possa essere vincente al termine dell’appuntamento con le Comunali 2024: Bartolo Pagano, Peppe Senatore ed il Consigliere Provinciale Rosario Danisi. Nel corso della riunione che si è tenuta proprio nel tardo pomeriggio di ieri, nella sede di Via Manzo, si è ragionato anche dell’opportunità di trovare una sintesi tra i tre nomi che, oggi, rappresentano il Partito Democratico sul territorio del Comune di Nocera Superiore. Nessuna decisione ufficiale, ma un nuovo rinvio, alla prossima settimana, quando il quadro delle candidature potrebbe essere anche piu’ chiaro.

