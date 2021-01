NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “FINALMENTE PARTITI I LAVORI PER RIO SGUAZZATOIO”

Occorre ora fare presto per mettere in sicurezza la zona. Ma occorre anche fare meglio, perché, come ho già avuto modo di dire in passato, è evidente di come si tratti solo di un primo timido passo avanti. Intervenire su un tratto così limitato, senza un progetto complessivo, non riuscirà a risolvere il problema in termini definitivi. Progetto complessivo che non potrà prescindere dall’intervento di abbattimento e ricostruzione del Ponte Marconi, oggetto di un mio emendamento alla Legge di bilancio. Una questione sulla quale l’Assessore al bilancio Ettore Cinque e il vicepresidente della Giunta Fulvio Bonavitacola hanno assunto, in Consiglio un impegno preciso.