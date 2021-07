PAGANI. ALDO CASCONE: “IL SINDACO CHIARISCA VICENDA CENTRO VACCINALE”

L’opposizione del Comune di Pagani non è per nulla soddisfatta delle risposte che il sindaco De Prisco ha dato in merito all’imminente chiusura del centro vaccinale. Ed il candidato sindaco Aldo Cascone, oggi consigliere comunale di opposizione, annuncia la presentazione di alcune interrogazioni.

“Come già preannunciato nei giorni scorsi, ho presentato insieme al consigliere Rinaldo ,di comune accordo con i rappresentanti della coalizione che rappresento ,due nterrogaziono consiliari che si allegano, per avere chiarimenti circa le problematiche attinenti il centro vaccinale “la fenice” e sulla situazione di degrado in cui versa il cimitero di Pagani.”

E’ quanto dichiara Aldo Cascone.