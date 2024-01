PASQUALE ALIBERTI TORNA IN CONSIGLIO PROVINCIALE: DAL PDL A FORZA ITALIA

L’ultima volta che si era seduto in Consiglio Provinciale, Pasquale Aliberti, Sindaco del Comune di Scafati, fu nominato capogruppo del Popolo delle Libertà: mercoledi’ prossimo lo stesso Aliberti, sempre come Sindaco di Scafati, si appresta a fare il suo ritorno in Consiglio Provinciale da capogruppo di Forza Italia. Un destino che ritorna per Aliberti che, dopo aver vinto le elezioni comunali di Scafati, nella primavera del 2023, sembra non volersi fermare: le Provinciali lo scorso 20 Dicembre e, nei prossimi giorni, secondo quanto circola negli ambienti di Forza Italia, anche la corsa alla carica di Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri. Intanto, mercoledi’ si torna in Consiglio Provinciale e quella di Aliberti a Palazzo Sant’Agostino, per il Pd ed il centro sinistra, potrebbe essere una presenza molto scomoda.

