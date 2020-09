PELLEZZANO. AVVISO ESPLORATIVO PER LE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO

Al via, nel Comune di Pellezzano, l’avviso esplorativo per la raccolta di adesioni degli alunni per il servizio di trasporto scolastico comunale rivolto alle scuole primaria, dell’infanzia e secondaria di primo grado.

“Con il presente avviso – ha specificato il Sindaco, dott. Francesco Morra – questa Amministrazione, al fine di ottimizzare il servizio di trasporto scolastico, intende espletare un’indagine rivolta ai genitori degli alunni delle scuole primaria, dell’infanzia e Secondaria di l° grado di Pellezzano al fine di acquisire adesioni preventive per l’organizzazione del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, relativo all’anno scolastico 2020/2021, valutando anche la diretta partecipazione delle famiglie che potrebbero attivarsi per il trasporto in maniera autonoma”.

La modulistica da compilare a cura del genitore con l’indicazione dei dati dell’alunno, reperibile presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico e sul sito internet del Comune, deve essere consegnata entro e non oltre il giorno 11 settembre 2020. La documentazione potrà essere consegnata a mano al protocollo dell’Ente oppure a mezzo email al seguente indirizzo: ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it. Si dispone la massima pubblicità del presente avviso nei luoghi pubblici, nonché sui canali informatici istituzionali.

