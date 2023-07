PELLEZZANO. FRANCESCO MORRA: “MAGGIORANZA COMPATTA SU LINEE PROGRAMMATICHE E SALVAGUARDIA”

Il Consiglio Comunale di Pellezzano, nella seduta del 24 Luglio 2023, ha approvato, con il voto di tutta la maggioranza, le linee programmatiche del mandato del Sindaco Francesco Morra come anche l’assestamento e la salvaguardia di bilancio, provvedimenti che la norma degli Enti Locali rende obbligatorio approvare entro il 31 Luglio. “Si tratta”, ha sottolineato il sindaco Francesco Morra, “di atti che hanno un valore anche politico, in quanto strettamente collegati all’attività di chi ha vinto le elezioni e determina le linee di indirizzo per il futuro del Comune. La maggioranza che è venuta fuori dalle elezioni dello scorso maggio, in maniera compatta, ha sostenuto le scelte e le decisioni che sono state ampiamente illustrate ai cittadini nel corso della campagna elettorale.”. Sempre nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 24 Luglio, con il voto unanime dell’intesa assise, sono stati anche approvati i nuovi Regolamenti Comunali per le sanzioni da irrogare ai trasgressori delle ordinanze sindacali, anche in materia edilizia.

