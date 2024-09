PIETRO COSTABILE: “DA BELLARIA CON UN CARICO DI ENTUSIASMO PER CAMBIARE LA REGIONE CAMPANIA”

“I Giovani di Forza Italia saranno protagonisti, nei prossimi mesi, del radicale cambiamento politico che riguarderà la Regione Campania dove il centro destra tornerà a governare”. Di ritorno da Bellaria, dove si è tenuta la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Pietro Costabile, Coordinatore Provinciale del movimento giovanile azzurro e Vicario Regionale, guarda al futuro con grande fiducia.

“I messaggi che sono arrivati a Bellaria dal nostro Coordinatore Nazionale Antonio Tajani e dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello”, sottolinea Costabile, “sono un prezioso patrimonio politico per i tanti giovani della Provincia di Salerno che hanno preso parte all’evento di Bellaria. Adesso tocca a noi, tocca a chi è stato ad Azzurra Libertà – oltre 50 giovani dalla sola Provincia di Salerno – rendere ancora piu’ forte la rete organizzativa sui territori, lavorare ad eventi che siano capaci di parlare a tutti i cittadini della Regione Campania, far comprendere a quanti piu’ elettori della nostra Regione che l’unica strada per tornare a crescere è quella di sostenere Forza Italia e tutta la coalizione di centro destra”.