A CAVA DE’ TIRRENI IL SINDACO SERVALLI PER LUNEDI’ 9 SETTEMBRE CHIUDE LE SCUOLE PER ALLERTA METEO

Arriva dal Comune di Cava de’ Tirreni la prima ordinanza dell’anno scolastico che dispone la chiusura delle scuole per allerta meteo.

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha riunito il Coc Centro Operativo Comunale ed attivato la fase di attenzione e monitoraggio delle aree critiche del territorio. Il Coc ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle ville dei parchi e del cimitero, per la durata dell’ allerta meteo. Si invita a non mettersi in viaggio nel corso di eventi meteorologici di particolare intensità, di non sostare nei pressi di alberature di grandi dimensioni .