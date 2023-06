PONTECAGNANO FAIANO. LA MAGGIORANZA FLIRTA CON FERRO (FI) E LO PIAZZA NELLE COMMISSIONI DECISIVE

Esiste un accordo tra Forza Italia e l’attuale maggioranza del Comune di Pontecagnano Faiano ? Pare proprio di si, considerato che la maggioranza del Sindaco Giuseppe Lanzara, nel corso della seduta del Consiglio Comunale convocata per la composizione delle commissioni, nonostante l’indicazione diversa da parte dell’opposizione, Gianfranco Ferro è stato indicato come membro unico della minoranza all’interno della Commissione Elettorale ed in quella lavori pubblici. Forza Italia, dopo i flirt dell’ultima parte della scorsa consiliatura con Lanzara, ancora una volta continua a sostenere la stessa maggioranza, nonostante la campagna elettorale sia iniziata da poco.

Adesso si attende l’intervento del partito Provinciale e Regionale nei confronti dell’esponente di FI che, già in piu’ di un’occasione, in passato ha mostrato una particolare sensibilità nei confronti della maggioranza di Lanzara.