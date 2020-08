REGIONALI 2020. I CANDIDATI DI ITALIA VIVA CONTRO ERNESTO SICA: ROSATO STOPPA LA CANDIDATURA

E’ durata meno di 24 ore la possibile candidatura di Ernesto Sica, già consigliere regionale con la Margherita ed ex sindaco di Pontecagnano Faiano, nella lista di Italia Viva. La anticipazione di Agendapolitica.it, pubblicata nella serata di ieri, ha provocato la reazione di tutti i candidati e le candidate in campo che, nella giornata di oggi, hanno minacciato il ritiro dalla competizione elettorale, qualora fosse stata accettata la candidatura di Ernesto Sica. Un pomeriggio caldo, anzi rovente, sulla linea Salerno-Roma che, alla fine, ha visto l’intervento del Coordinatore Nazionale Ettore Rosato che ha rassicurato tutti: Ernesto Sica non sarà candidato alle prossime elezioni regionali con Italia Viva, ma pare che ci sia ancora una trattativa aperta con una lista della coalizione di De Luca che potrebbe essere Centro Democratico.

Share on: WhatsApp