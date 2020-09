REGIONALI 2020. IN PIAZZA A SALERNO ANTONIO CAMMAROTA E ROBERTO CELANO

Un gazebo, nella serata di ieri, a Salerno, in pieno centro, per spiegare ai cittadini un nuovo impegno politico ed un progetto che non guarda solo alle Regionali del 20 e 21 settembre ma anche al futuro. Insieme Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno e Roberto Celano, Consigliere Provinciale e Comunale di Forza Italia, oggi candidato alle elezioni regionali.

La manifestazione organizzata da La Nostra Libertà, senza simboli di partito, in piazza tra la gente, ha avuto un grande successo e verrà replicata. Siamo uomini liberi e coerenti, senza padrini nè padroni, e veniamo da lontano. In questa campagna elettorale siamo in campo con Celano per un impegno politico, quello di costruire un perimetro più ampio e inclusivo per unire le forze pulite della gente di Salerno, quella che vive del proprio lavoro con dignità e non vuole la città degli amici degli amici e del ricatto del potere.