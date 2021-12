SALERNO. AMATRUDA E LA SECONDA VITA DA MEDIATORE: BASTA FARE IL GUASTAFESTE

Il Master di 2°Livello in “Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale”, presentato a Roma, non è solo l’occasione per formare classe dirigente ma suggella la nuova pace fra Mara Carfagna e Stefano Caldoro. Dopo mesi di scontri e’ riscoppiata la pace. Molti hanno lavorato per distendere il clima, fra questi Gaetano Amatruda.

Lontani i tempi delle polemiche con tutti, il giornalista salernitano ha lasciato la politica sullo sfondo e si è dedicato ad altro.

Anche a Salerno città ha ‘inaugurato’ una buona stagione.

Il Festival internazionale del Cinema di Salerno è stata l’occasione per recuperare il rapporto con il sindaco Enzo Napoli. E le ultime uscite con Piero De Luca, anche se giustificato perché moderatore a diversi appuntamenti, sono il segno di un clima diverso.

Nella ‘seconda vita’ dunque un ruolo da mediatore e non più da guasta feste.

