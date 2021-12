SALERNO. VINCENZO LUCIANO: “TROPPI INCARICHI? NON SONO SUPER EROE MA COMPONENTE DI UNA SQUADRA”

Alla vigilia della celebrazione del Congresso Provinciale del Pd di Salerno Vincenzo Luciano, in un’intervista rilasciata ad Agenda Politica, parla del futuro del Pd ed anche delle critiche che gli vengono mosse per avere troppi incarichi.

Arriva il Congresso Provinciale del Pd con una mozione unica e con una candidatura unica. E’ un segnale del buon lavoro che hai fatto negli ultimi due anni ?

“Sono davvero molto orgoglioso del percorso congressuale finora sviluppato. Abbiamo svolto iniziative molto partecipate e vivaci nei circoli del Partito con momenti di confronto tra i nostri tesserati su tematiche di rilievo nazionale e locale. Siamo una Comunità politica vera, fatta di militanti e dirigenti inseriti in ogni ambito della vita sociale, economica, istituzionale. Amiamo il confronto, sempre, con l’intento di trovare le soluzioni migliori per lo sviluppo dei nostri territori. Il percorso unitario che si è delineato darà ulteriore slancio all’iniziativa del PD. Tanto abbiamo fatto, come dimostrano gli importanti risultati conseguiti, ma tanto ancora resta da fare per rendere la provincia di Salerno protagonista della rinascita economica, civile ed occupazionale dopo i momenti più oscuri della pandemia. Terremo conto di tutte le indicazioni programmatiche, specialmente di quelle più critiche. E come sempre comporremo, anche questa volta, formeremo una segreteria che sia giusto mix di donne ed uomini, gioventù ed esperienza, storie e sensibilità diverse.”

Il Partito Democratico, alle Provinciali 2021, sarà il primo partito. Ma poi ci saranno le Comunali 2022. Le Primarie possono essere uno strumento per Mercato San Severino e Nocera Inferiore?

“Sono convinto che, anche questa volta, il PD in Provincia sarà largamente il primo partito ed eleggerà il maggior numero di consiglieri che possano sostenere le politiche di governo e sviluppo del Presidente Strianese.

La composizione delle liste e la scelta dei candidati sono, da sempre, frutto dell’ascolto e del confronto finalizzato alla ricerca di programmi e candidati coerenti con le aspettative delle Comunità locali. In tale prospettiva non escludiamo nessuno strumento per giungere al miglior risultato.”

C’è chi dice che tu fai troppe cose: Segretario del Pd, Capostaff del Sindaco di Salerno, uomo di riferimento di Piero De Luca. Che senti di rispondere ?

“Le mie giornate sono impegnative ma alla fine sono sereno e soddisfatto di aver fatto bene il mio lavoro ed aver assolto in pieno ai miei doveri. Non mi sento un “superoe” ma piuttosto il componente di una squadra coesa e competente concentrata con tutte le sue energie per realizzare i programmi votati dagli elettori o elaborati dal partito.

Il rapporto con l’onorevole Piero De Luca è un rapporto di stima e di amicizia e non rappresenta per me di certo un onere, anzi uno sprone ed una fonte di sostegno, considerato che l’attività del parlamentare e vice capogruppo PD alla Camera De Luca è una risorsa preziosa per Salerno e la sua provincia. Magari gli altri parlamentari “fantasma” di altri schieramenti fossero altrettanto presenti ed attivi a favore di Salerno.”

