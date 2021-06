SALERNO. CAMMAROTA: “TERMINAL BUS IN VIA VINCIPROVA, DECISIONE CONTRO I CITTADINI”

Il trasferimento del terminal bus a via Vinciprova mostra tutto lo scollamento dell’amministrazione comunale verso la volontà popolare. Il capolinea di BusItalia deve tornare in via Ligea’. Così il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota. ‘Via Vinciprova è snodo centrale della città, il capolinea rappresenta un danno mortale per la viabilità, perché crea ingorghi ed inquinamento in una arteria principale, e per l’economia, in quanto cancella un parcheggio fondamentale per una zona già abbandonata. I cittadini si sono espressi più volte, anche attraverso una petizione de ‘La Nostra Libertà’ che ha raccolto oltre 700 firme. Una vicenda già istruita in commissione trasparenza e sollevata in Consiglio comunale’, prosegue Cammarota. ‘Una scelta demenziale. Sono contrari sia i cittadini di via Porto che denunciano lo svuotamento sociale e urbanistico dell’antica Città del Mare, come denunciarono proprio in commissione trasparenza, che della zona Irno. Il nuovo sindaco che verrà dovrà rinsaldare un rapporto di fiducia con i cittadini rendendoli partecipi e protagonisti di ogni processo democratico e di ogni scelta’, conclude Cammarota.

