SALERNO. CENTRO DEMOCRATICO CON NAPOLI ALLE COMUNALI 2021, INCONTRO AL COMUNE

Mercoledì 9 giugno, presso il Comune di Salerno, la delegazione di CENTRO DEMOCRATICO composta dal coordinatore regionale prof. Raimondo Pasquino, dal Vice Coordinatore Regionale Giovanni D’Avenia responsabile organizzativo per le prossime elezioni amministrative, da Leonardo Maria Claps Coordinatore della Provincia di Salerno e da Sandro Livrieri coordinatore per la redazione del documento programmatico, hanno incontrato il Sindaco Vincenzo Napoli .

Nel corso dell’incontro, sono state tratteggiate le linee fondanti del documento elaborato da CENTRO DEMOCRATICO in direzione di un nuovo percorso progettuale che identifica in nuovi assetti strategici ovvero Lavoro, Sanità, città solidale, il recupero di una diversa relazione fra città e Università, grandi contenitori culturali elementi fondanti per una città da rimodellare anche alla luce delle inedite criticità e opportunità determinate dalla pandemia.

Nel colloquio è emersa, fra l’altro, la necessità di continuare a sostenere con forza il progetto di coalizione a sostegno del Sindaco uscente Vincenzo Napoli, che configuri uno schieramento di centro-sinistra, scevro da sovranismi, populismi ed estremismi privi di prospettiva e costrutto, finalizzato al governo della città di Salerno nel segno intransigentemente riformista.

Il CENTRO DEMOCRATICO : Partito e Comunità, nel vivo di riferimenti plurali che caratterizzano la propria identità e radicamento nella tradizione del cattolicesimo democratico e sociale, nella cultura del socialismo liberale e del liberalesimo progressista – in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo della rappresentanza consiliare del Comune di Salerno – ritiene giusto scendere in campo con un’autonoma connotazione politica, programmatica ed elettorale di centrosinistra.

CENTRO DEMOCRATICO, registra con soddisfazione il livello di mobilitazione ed entusiasmo di tante iscritte ed iscritti, cittadini e associazioni in direzione di un contributo reale, politicamente rilevante ed elettoralmente significativo, per la costruzione di una Salerno innovata, partecipata e democratica.

E’ il tempo di una campagna elettorale motivata e plurale, determinata a costruire “dal basso e nel vivo dei fermenti” una nuova stagione politica.