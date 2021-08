SALERNO, CENTRO DEMOCRATICO: PRONTA LA LISTA SENZA GARANTITI, NESSUN CONSIGLIERE USCENTE

Il Vice Segretario Regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia è un uomo testardo. Ed anche di parola: quando si mette in testa una cosa, da buon cilentano, la porta fino in fondo. E cosi’, nell’arco di un mese, da quando aveva annunciato che Centro Democratico avrebbe presentato una propria lista per sostenere la candidatura di Vincenzo Napoli, è riuscito a portare in porto l’operazione. Mancano, davvero, pochissimi nomi ma l’elenco dei 32 candidati al consiglio comunale di Salerno, sotto il simbolo di Centro Democratico, è pressochè completo: tutto fatto a mani nude, senza alcun sostegno di potentati o di strutture politiche forti. Insomma, Giovanni D’Avenia è riuscito a mettere insieme un gruppo di donne e di uomini che, alla pari, si giocheranno la possibilità di entrare in Consiglio Comunale a Salerno.

