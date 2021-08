SALERNO, COMUNALI 2021. ROBERTO DE LUCA RESTERA’ DAVVERO ALLA FINESTRA ?

L’ex assessore comunale al bilancio Roberto De Luca, figlio del Presidente della Regione, resterà davvero alla finestra in occasione delle prossime elezioni comunali di Salerno ?

Dopo il lungo periodo di pausa, legato all’inchiesta giudiziaria conclusasi senza alcun risultato concreto, dopo aver atteso, per mesi, un segnale da Palazzo di Città, per un possibile ritorno alla politica attiva, De Luca Jr resterà fermo ai box, anche per questa gara ? Difficile crederlo, considerato che la situazione politica non è delle piu’ tranquille per la coalizione che sostiene la candidatura di Vincenzo Napoli: ma cosa farà Roberto De Luca ? Si candiderà in una delle liste della coalizione oppure esprimerà il suo sostegno per alcuni candidati al Consiglio Comunale ?

Ah, saperlo…