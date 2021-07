Dal mondo della ristorazione e dell’accoglienza turistica alla prossima campagna elettorale per le Comunali 2021 per rendere Salerno ancora piu’ appetibile nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale. E’ questo l’appello lanciato da Chiara Tancredi, candidata alle prossime comunali con Vincenzo Napoli nella lista dei Progressisti per Salerno.

