SALERNO, COMUNALI 2021. IL SIMBOLO DEI PROGRESSISTI E QUELLA MODIFICA IN ARRIVO

Ci sarà la modifica del simbolo della storica lista Civica dei Progressisti per Salerno, la compagine che, per anni, ha accompagnato prima Vincenzo De Luca, poi Mario De Biase, infine Vincenzo Napoli nelle vittoriose campagne elettorale. Questa volta si cambia e la modifica non sarà di poco conto. Non scomparirà lo storico Acquedotto Medievale di Via Arce ma, accanto al simbolo tradizionale, ne comparirà un altro. E sarà…

… quello del Partito Democratico. La decisione sarà ufficializzata entro la fine del mese di Giugno per consentire a tutti i candidati al Consiglio Comunale di Salerno, inseriti nella lista dei Progressisti di Salerno, di iniziare a stampare il materiale propagandistico.