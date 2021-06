SALERNO. SALZANO SI DIFENDE DAGLI ATTACCHI DELL’UDC: “NELL’ALLEANZA CON C’E’ IL PD”

Continuano a volare gli stracci all’interno dell’Udc tra i vertici nazionali e quelli provinciali e cittadini di Salerno. Dopo la dura nota della Segreteria Nazionale che boccia Polichetti e Salzano, quest’ultimo, con una lettera inviata a Roma, prova a difendere le ragioni di una scelta, addossando la colpa a FDI e Forza Italia e dimenticando di aver incontrato, proprio come scritto in una sua nota, anche il Segretario Provinciale del Partito Democratico.

Esimio dr Ingargiola,

mi piacerebbe davvero sapere l’UdC a Salerno a quale centrodestra dovrebbe ancorarsi, dal momento che proprio a Salerno il centrodestra semplicemente non esiste più, e purtroppo da tempo ormai. In verità temo che non esista neanche più in Italia: Salvini entra nel primo Governo Conte, mentre F.I. e FdI restano fuori. Nell’attuale F.I. e Lega sono nel Governo e FdI è fuori ! Questa sarebbe l’unità del centrodestra ?

Per quanto riguarda Salerno, la rottura dell’unità l’ha determinata, già alcuni mesi fa. la fuga in avanti di FdI, avendo sposato la causa di un proprio candidato che ha contrabbandato come civico.

Forza Italia (quel poco che resta, molto poco in verità) ha ribadito in più occasioni, ufficialmente, che mai darà il proprio appoggio al candidato di FdI. La Lega assiste e non sa cosa fare ! E’ probabile che corra in solitaria, con un proprio candidato.

Davanti all’impossibilità di trovare una ricomposizione del centrodestra, che ancora una volta a Salerno si avvia all’irrilevanza elettorale e politica, l’Udc, salvaguardando la propria identità e la propria storia, con una sua lista intende stringere un’alleanz a con il centrosinistra (non è presente il PD). Tale alleanza determinerà un successo della lista dell’UdC. Se un successo dell’UdC alle prossime elezioni comunali di Salerno arreca eventualmente fastidio a qualcuno, ce ne faremo una ragione.