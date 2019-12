SALERNO. FRANE E POLEMICHE, CELANO (FI): “RIONI COLLINARI IN GINOCCHIO, VERGOGNA”

Sono pesanti i danni che l’ondata di maltempo ha provocato anche nella città di Salerno, soprattutto nei rioni collinari dove si sono verificate frane e smottamenti. A denunciare lo stato di abbandono in cui versano alcune zone del Comune capoluogo è Roberto Celano, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia.

Ancora una volta la pioggia mette in ginocchio la città ed in particolare i rioni collinari. A Giovi, in particolare, i residenti vivono disagi inimmaginabili per una città normale, figuriamoci per una città che vuole e deve essere “europea”. L’amministrazione degli sprechi e delle prebende elettorali non investe in sicurezza dei cittadini ed in tutela del territorio. Vergogna!