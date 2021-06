SALERNO. LA GUERRA DEI CANDIDATI DI NAPOLI PER LA CARICA DI VICE SINDACO

E’ scattata, all’interno delle principali liste della coalizione di Vincenzo Napoli, una vera e propria guerra interna per ottenere la palma di piu’ votato, il consigliere che, al termine della competizione elettorale, risulterà aver ottenuto il maggior numero di preferenze. Una battaglia di numeri che vede, principalmente, coinvolti l’attuale assessore all’urbanistica e Vice Sindaco Mimmo Di Maio, l’assessore al commercio Dario Loffredo, quello all’ambiente Angelo Caramanno. In tre per un ruolo, tre nomi che stanno già iniziando una lunga guerra di logoramento, a cominciare dalla collocazione all’interno delle liste che, ad oggi, non è stata ancora chiarita.

Share on: WhatsApp