SALERNO. LA SFIDA DI PAOLA DE ROBERTO: POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

Una sfida da far tremare i polsi per la neo assessora alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto: due deleghe pesanti, anzi pesantissime, dopo la brillante esperienza alla guida della Commissione Politiche Sociali negli ultimi 5 anni. Ora tocca amministrare, adesso è il momento di mettere a reddito le esperienze maturate nel corso degli anni anche per dare un segnale di cambiamento radicale all’interno di un assessorato finito, proprio negli ultimi giorni, al centro dell’interesse da parte della magistratura. Ci sono le questioni già aperte, c’è, soprattutto, una struttura sociale che risente dei quasi due anni di crisi pandemica ed economica: le nuove povertà, quelle che non si vedono ed ancora non si conoscono ma che emergono con forza. I giovani ? Un capitolo a parte, un mondo che tutte le amministrazioni comunali si stanno sforzando di capire, comprendere e sostenere. C’è da fare tanto, a partire da un monitoraggio, quartiere per quartiere, delle diverse situazioni che i giovani vivono ed affrontano nella città di Salerno. Per Paola De Roberto, di sicuro, uno degli assessorati piu’ delicati ed importanti di tutta la Giunta del Sindaco Napoli.

