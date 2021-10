SALERNO. L’INDISCRETO, PROGRESSISTI FUORI DALLA GIUNTA ? ECCO PERCHE’

I Progressisti fuori dalla Giunta Comunale di Salerno: tutti gli uscenti rieletti ma anche i consiglieri eletti a suon di preferenze. Una scelta dolorosa ma, pare, necessaria perchè le due inchieste giudiziarie degli ultimi giorni hanno toccato troppo da vicino la storica lista civica che accompagna Vincenzo De Luca dal 1992. I tentativi di portare in Giunta alcuni nomi dei Progressisti ci sono stati ma tutto si è bloccato per la vicenda Francese, la candidata al consiglio comunale, prima dei non eletti, finita al centro di una indagine su alcuni audio diffusi tramite social, che una volta entrata nell’assise comunale avrebbe provocato non pochi imbarazzi. Tempi difficili richiedono scelte difficili: e cosi’ tutti i nomi dei Progressisti che circolavano fino al pomeriggio di ieri sono stati alla fine “cassati” dall’elenco. E a beneficiarne è stata la lista di Campania Libera che si è ritrovata con un assessore in piu’ rispetto alle previsioni iniziali.

