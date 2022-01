SALERNO. ROBERTO CELANO: “DE LUCA ACCUSA DRAGHI DI DEMAGOGIA? SONO SCONCERTATO”

Leggo con stupore le dichiarazioni del Governatore, che si dice sconcertato per la Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio che, a suo dire, si sarebbe rivelata insopportabilmente demagogica. De Luca ha provato sconcerto anche per il fatto che il Premier avrebbe delimitato il recinto nel quale si sarebbero potuto muovere i giornalisti, cui sarebbero state sollecitate le domande da fare ed inibire quelle scomode come avviene, a suo dire, nelle “cosiddette democrazie protette”. E’ anche superfluo, probabilmente, sottolineare la “faccia di bronzo”

con cui il Governatore biasima ciò che egli fa da oltre 20 anni. Mai più appropriato appare nella circostanza il detto “ il bue chiama cornuto l’asino”.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

E’ da sempre, infatti, che ogni intervento del Governatore è palesemente improntato alla demagogia ed al più becero populismo. E’ da sempre che pontifica da solo, senza contraddittorio e senza domande, dal suo pulpito preferito di una emittente televisiva particolarmente “riverente”. Sono anni che i salernitani liberi prima ed i campani poi hanno la sensazione di vivere in una pseudo democrazia sudamericana. Si sconcerti, piuttosto, il

Governatore per le condizioni imbarazzanti in cui versano sanità e trasporti in Campania e non per ciò che egli fa da sempre.