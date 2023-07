SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “FANTAEXPO’, PERCHE’ SI RINUNCIA ALL’EVENTO?”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una interrogazione indirizzata al Sindaco Vincenzo Napoli, chiede di conoscere le ragioni per le quali gli organizzatori di Fantaexpo’, quest’anno, hanno deciso di rinunciare all’organizzazione dell’evento che, negli anni passati, è stato sempre patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

“Fantaexpo,” scrive Roberto Celano, ” rassegna dedicata ai fumetti ed al mondo della fantasia, è stata per anni

una delle manifestazioni più seguite ed ha qualificato l’offerta culturale in città; nei giorni scorsi gli organizzatori della manifestazione hanno pubblicamente annunciato il “termine” di un’esperienza che ha regalato emozioni a tanti giovani ed appassionati del settore; gli organizzatori hanno lamentato che, nonostante la portata dell’evento impattasse positivamente sul territorio locale in termini economici, il loro impegno non sarebbe

stato valorizzato; l’Amministrazione avrebbe, a dire dei giovani organizzatori, manifestato indifferenza rispetto alle esigenze manifestate, inducendo, di fatto, gli stessi a rinunciare all’evento”