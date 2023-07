SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “NUOVE ASSUNZIONI, UTILI PER NUOVI PROGETTI”

“Nei giorni scorsi, insieme al Sindaco Michele Strianese, ho partecipato alla cerimonia con la quale il Comune di San Valentino Torio ha dato il benvenuto ad altri giovani assunti all’interno dei nostri uffici. Si tratta di risorse umane importantissime che ci consentono di effettuare un turn over quasi completo, dopo i tanti pensionamenti degli ultimi anni ed il lungo blocco delle assunzioni.”

Lo dichiara Raffaella Zuottolo, Assessore Comunale di San Valentino Torio.

Oggi, grazie alle nuove forze – per lo piu giovani – che entrano in servizio in diversi settori della nostra macchina amministrativa, avremo modo di portare avanti, con maggiore velocità, i tanti progetti che ci stanno consentendo di trasformare e migliorare il volto della nostra città. Per San Valentino Torio è un momento importantissimo perchè oggi stiamo costruendo la città del futuro, la San Valentino dei prossimi 10 anni.