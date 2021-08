SALERNO SI PREPARA ALLO SBARCO DEI 1.000 CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Il dato non è ancora ufficiale, chiaramente, ma con un calcolo abbastanza preciso è facile immaginare che, in occasione della prossima tornata per le Comunali 2021 di Salerno, in campo ci saranno poco piu’ o poco meno di 1.000 candidati al consiglio comunale. Numeri da record, sicuramente superiori a quelli delle passate elezioni comunali: si va verso una scheda elettorale dalle dimensioni enormi e, soprattutto, in occasione del primo turno, si dovrebbe registrare una maggiore affluenza alle urne.

Ma quante sono le liste per ciascuno dei candidati in campo a Salerno ?

Vincenzo Napoli dovrebbe presentare 9 liste nella sua coalizione perchè si va verso un allargamento dello schieramento, anche se molti degli alleati non hanno accolto di buon grado la decisione.

Per Michele Sarno, invece, si va dalle 6 alle 8 liste ed altrettante dovrebbero essere quelle della coalizione di Elisabetta Barone.

Per Antonio Cammarota ci sono 3 civiche in campo, 2 per Oreste Agosto e per Simona Scocozza, 1 a testa per Gianpaolo Lambiase e Maurizio Basso.