SAN VALENTINO TORIO. IL 12 FEBBRAIO DE LUCA INAUGURA LA KERMESSE SAINT VALENTINE IN LOVE

Il 12 Febbraio alle ore 19.00 il Presidente DE LUCA sara’ nella Citta’ degli Innamorati per questa iniziativa meravigliosa che sara’ sostenuta, quest’ anno, anche dalla Regione Campania. Il Governatore ha accettato, nonostante i tanti impegni su scala nazionale, l’ invito del Sindaco e del Parroco e dunque tornera’ per Saint Valentine in Love a cui partecipo’ gia’ nel 2019.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ringraziamo il Presidente per la disponibilita’ e la vicinanza e per il continuo supporto della Regione Campania per questa citta’, sia sul fronte degli eventi che degli degli investimenti pubblici.