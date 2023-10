SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “APERTURA SCUOLE CON TUTTI I SERVIZI ATTIVI”

“Dopo quasi un mese dall’apertura delle Scuole a San Valentino Torio possiamo, tranquillamente, affermare di aver garantito tutti i servizi, da quello di trasporto alla mensa, a tutti gli alunni del territorio. Un obiettivo raggiunto grazie alla programmazione ed al lavoro portato avanti, all’interno del Comune, anche durante il periodo estivo”. Raffaella Zuottolo, Assessore Comunale alla Scuola del Comune di San Valentino Torio, non nasconde l’orgoglio per il, traguardo raggiunto. “Insieme al Sindaco Michele Strianese”, prosegue l’assessore Zuottolo, “ci siamo prefissi l’obiettivo di garantire per tutto il mondo della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, che rientra nella competenza della nostra amministrazione, i servizi essenziali, insieme alla sicurezza all’interno dei singoli istituti scolastici. Accanto al trasporto scolastico, servizio fondamentale considerata la geografia del nostro terrotorio comunale, abbiamo avviato, addirittura in anticipo rispetto lo scorso anno, anche il servizio mensa che, per tante famiglie di San Valentino Torio, rappresenta la possibilità di avere una giornata lavorativa meno complicata. Accanto a questo va anche ribadita la funzione di socializzazione che la mensa scolastica rappresenta, soprattutto per i piu’ piccoli alunni delle nostre scuole”

