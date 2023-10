SIANO. LA MACCHINA DEL PRESIDENTE ALBANO FUORI POSTO, LA SUA REAZIONE NERVOSA

La macchina parcheggiata fuori posto, un bigliettino scritto da un cittadino ed è, immediatamente scattata la reazione della Presidente del Consiglio Comunale di Siano Albina Leo. Senza che vi sia stato l’intervento della Polizia Locale, questa mattina la macchina di proprietà della stessa Presidente, cosi’ come riferito da Albina Leo, si trovava parcheggiata fuori posto. Al ritorno un bigliettino che, insieme ad una offesa personale, conteneva anche una frase molto chiara: ““ tu per far valere i tuoi diritti stamattina in via sant’Alfonso Maria de’ Liguori bastava chiamare i vigili e giustamente avrei pagato una sanzione”. Insomma, le regole, stando a quello che scrive la stessa Leo non valgono per tutti.

Share on: WhatsApp